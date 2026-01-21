Тренер «Динамо-Карелия» объяснил проигрыш своей команды в выездном матче

Тренер карельской хоккейной команды назвал объективные и субъективные причины очередного поражения «Динамо-Карелия».
Игра на выезде с командой из Московской области накануне, 21 января, завершилась для «Динамо-Карелия» поражением. «Красная машина — юниор» победила со счетом 6:5 по буллитам. Тренер динамовцев Дмитрий Крамаренко прокомментировал ход игры.
— Безобразный первый период. Проигрывали все вбрасывания, особенно в своей зоне. Во втором периоде прибавили в агрессии, вследствие чего прибавили при игре с шайбой, забросили четыре шайбы. В начале третьего периода привезли себе гол в первой смене. Дальше удалились два раза, причем при выбросе шайбы никакого давления на нашего игрока не создавалось. В целом не плохо оборонялись в меньшинстве, но на первых секундах окончания меньшинства пропустили две шайбы. Не блокировали броски соперника. Пропустили также гол, проиграв вбрасывание в своей зоне. Имели возможность для взятия ворот при игре в большинстве, не плохо разыгрывали, создавали голевые моменты, но в решающий момент не замкнули и не добили. Имели возможность в овертайме, не использовали. Проиграли по буллитам, — отметил тренер.
Он обозначил и позитивные моменты матча — впервые за последние месяцы была конкуренция в команде, а это, по его словам, — двигатель.
— Но, к сожалению, многие ребята играют первые игры в нашей команде, для кого-то первые игры в МХЛ. На всё нужно время. Понятно, что у нас его нет. Все команды уже на ходу, а мы на ранней стадии. Но в той ситуации, в которой находилась наша команда, больше позитивных моментов стало. Я уверен, что дальше мы будем только прибавлять и радовать болельщиков, — сказал Дмитрий Крамаренко.
Напомним карельский клуб он возглавил 26 сентября. Он сменил на посту Игоря Велькера, который работал в Кондопоге на протяжении двух сезонов.
Сегодня, 22 января, пройдет вторая игра в Московской области с командой «Красная машина-юниор». Напомним, обе представляют «серебряный» дивизион конференции «Запад» в МХЛ. Они располагаются на последних строчках турнирной таблицы: «Динамо-Карелия» — на 10-й, «Красная машина-юниор» — на 11-й. Трансляция по ссылке.