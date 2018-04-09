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Новости. Общество
10:24, 09 Апреля 2018

Тренер ДЮСШ Петрозаводска уволен по требованию прокуратуры из-за криминального прошлого

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В Петрозаводске по требованию прокуратуры уволен преподаватель детско-юношеской спортивной школы, у мужчины имеется непогашенная судимость за тяжкое преступление.

"В одной из ДЮСШ города был выявлен факт приема на должность тренера-преподавателя гражданина, имеющего непогашенную судимость за тяжкое преступление – совершение кражи в крупном размере (три эпизода). Согласно ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации в данном случае гражданин не мог быть допущен к педагогической деятельности", - сообщили в карельской прокуратуре.

Примечательно, что руководство ДЮСШ знало о криминальном прошлом тренера: перед приемом на работу в учреждение была представлена справка о наличии у человека судимости.

"Несмотря на прямой запрет Трудового кодекса, гражданин был принят на работу", - констатировали в надзорном ведомстве.

После вмешательства прокуратуры трудовой договор с тренером был расторгнут, а руководитель школы привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ.

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