Тренер из Карелии будет готовить к Олимпиаде в Милане сборную Молдавии

Карельский тренер Николай Дундуков стал наставником сборной Молдавии по биатлону.

Тренер из Карелии Николай Дундуков будет готовить спортсменов к Олимпийским Играм 2026 в Милане. В Петрозаводске у него свой лыжный клуб на Кургане.

— Уже больше 7 лет мы с супругой успешно развиваем клуб, и, на данный момент, вместе с командой менеджеров и тренеров ежедневно дарим здоровье и радость от занятий спортом на свежем воздухе сотням детей. Но, с моей внутренней энергией, жаждой новых знаний и интересных задач, я был обречен на новые приключения. Так и вышло: после переговоров в прошлом биатлонном сезоне мне поступило предложение стать главным тренером сборной Молдавии по биатлону на Олимпийский сезон 2025/2026, — рассказал Николай на своей странице в ВК.

Уже 6.5 месяцев идет подготовка. Часть ее провели в Петрозаводске.

— Карельская природа, знакомые с детства пейзажи и специфический климат создали идеальные условия для работы на выносливость. Мы сосредоточились на объемных кроссах, силовых блоках и шлифовке техники. Этот этап дал мощный импульс и заложил отличный функциональный фундамент. Следующей точкой на карте, как и планировали, стали горы Болгарии Целью был высотный тренировочный сбор. Работа в горных условиях — ключевой элемент для повышения функциональных возможностей, и ребята отлично справились с нагрузками. Полученную форму мы сразу же проверили на первых стартах в Болгарии и Румынии. По итогам тех гонок выводы уже сделаны и применяются в работе, — рассказал Николай.

Впереди команду ждут сборы в красивейших местах, соревнования, начиная с Кубка Мира по биатлону, продолжая Чемпионатом Европы по биатлону, и заканчивая, конечно же, Олимпийскими Играми.

— Я уверен, что этот отрезок моей жизни будет очень богат на события, — написал Николай.

Николай планирует рассказывать о подготовке сборной в своем телеграм-канале. Добавим, что это не первый международный опыт. В 2020-2022 годах он уже тренировал сборную Китая.