Экс-глава Медвежьегорского района стал судьей первой категории по самбо

Министерство образования и спорта Карелии присвоило Максиму Антипову квалификацию спортивного судьи первой категории по самбо.
Тренер «Школы Самбо Ильи Шегельмана» в Петрозаводске Максим Антипов повысил свою судейскую квалификацию и стал тренером первой категории, сообщает «Школа самбо» Ильи Шегельмана. Приказ подписало Министерство образования и спорта Республики Карелия.
Спортивный судья первой категории по самбо (1К) — это квалификационная категория спортивного судьи, которая даёт право судейства всероссийских соревнований. Для присвоения этого статуса необходимо выполнить следующие условия:
— Быть не моложе 19 лет;
— Пройти теоретическую подготовку и сдать квалификационный зачёт;
— В течение 2-х лет выполнить требования к прохождению практики судейства не менее 4-х раз на соревнованиях соответствующего статуса в указанных должностях спортивного судьи
Школа самбо поздравляет Максима Антипова с новой вехой в карьере.
Ранее Максим Антипов покинул пост руководителя «Акватики» во избежание юридических споров.