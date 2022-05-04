Тренер из Карелии стал судьей всероссийской категории

Председатель Федерация плавания Карелии Федор Софронов получил квалификационную категорию судьи.

О присвоении Федору Софронову квалификации «Судья всероссийской категории» сообщает «Петрозаводск спортивный».

«Быть судьёй не легко, но почётно! Фёдор Анатольевич, желаем Вам уверенности, стойкости и спортивной одержимости! Судите строго, но справедливо — и пусть все решения в работе будут честными и правильными! » — поздравили председателя Федерация плавания Карелии на сайте «Петрозаводск спортивный».

Ранее спортсменка из Карелии получила одно из высочайших званий Минспорта России.