Тренер из Карелии стал судьей всероссийской категории

Председатель Федерация плавания Карелии Федор Софронов получил квалификационную категорию судьи.
О присвоении Федору Софронову квалификации «Судья всероссийской категории» сообщает «Петрозаводск спортивный».
«Быть судьёй не легко, но почётно! Фёдор Анатольевич, желаем Вам уверенности, стойкости и спортивной одержимости! Судите строго, но справедливо — и пусть все решения в работе будут честными и правильными! » — поздравили председателя Федерация плавания Карелии на сайте «Петрозаводск спортивный».
Ранее спортсменка из Карелии получила одно из высочайших званий Минспорта России.
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