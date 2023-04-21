Тренер Pole Dance из Петрозаводска: Человек любого возраста и веса может крутиться в воздухе

В столице Карелии активно развивается такой комбинированный вид спорта, как Pole Dance.

Пилонный спорт объединяет в себе многое – от хореографических и гимнастических элементов до акробатических трюков и актёрского мастерства. Сусанна Карапетян работает в студии Zebra тренером уже три года, но первое знакомство с пилоном было напряжённым.

«Я занималась воздушной акробатикой и смотрела на пилоны в студии с презрением и неприязнью. Я думала, что Pole Sport – это пошло, вульгарно и некрасиво, – признаётся Сусанна. Однако первое впечатление оказалось обманчивым, и с первых тренировок этот спорт пришёлся мне по душе».

По словам тренер, одно из преимуществ Pole Sport среди других гимнастических видов спорта – это то, что для пилона нет ограничений. Человек любого возраста, веса и пола может добиться больших успехов и крутиться в воздухе уже с первого занятия.

Чем полезен Pole Dance, знает «Фактор News».