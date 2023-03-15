Треску весом 30 кг поймали в Финляндии

30-килограммовая треска возглавила рейтинг рыбных рекордов Финляндии.

Самой крупной выловленной в Финляндии рыбой стала треска, длина которой составила 141 сантиметр, а вес – более 30 килограммов. В выпотрошенном и разделанном виде вес добычи составил 29,55 килограмма.



Треску поймали сетями в мае прошлого года на Аландских островах в рамках исследовательского проекта, говорится в сообщении паблика «Visit Suomi | Всё о Финляндии».



Список рыбных рекордов включает в себя добычу, пойманную только в 2000 годы. В прошлом столетии в Финляндии было поймано несколько гигантских экземпляров, вес которых превышал сотню килограммов, однако достоверность этих измерений находится под вопросом, сказано в сообщении паблика.



Комитет рекордов за последний год одобрил четыре новых рыбных рекорда в Финляндии. Помимо тридцатикилограммовой трески, также была поймана густера весом 0,98 кг (обычный вес 100-200 граммов), а также речная минога длиной 26 сантиметров.



Также в список рекордов включили 7-сантиметрового каспийско-азовского бычка-цуцика, который является новым видом для Финляндии.