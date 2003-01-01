Реклама на сайте
Честный взгляд
«Приладожье» открылось на берегу Онего
01 сентября, 15:10 Статьи
Частная жизнь
Когда работа — часть семьи
01 сентября, 14:47 Статьи
Тема недели
Старт без ошибок: на семинаре в Петрозаводске рассказали, как начинающему бизнесу «взлететь»
01 сентября, 11:00 Статьи
Новости

В России предложили продлить выплаты многодетным семьям до совершеннолетия младшего ребенка

09:00

Треть отелей в Карелии исчезла с сайтов бронирования

08:40

Роспотребнадзор Карелии напугал школьников последствиями несоблюдения правил гигиены

08:20

Карелия вошла в топ-15 направлений для отдыха в бархатный сезон

08:00

В России запретили продавать землю отдельно от дачи

07:40

Финляндия начала военные учения рядом с Карелией

07:20

26 жителей Карелии обратились за неделю с жалобами на укусы клещей

07:00

Новая гостиница на 88 номеров открылась в центре Петрозаводска

06:30

Российские ритейлеры нашли способ продавать iPhone без предустановленного RuStore

00:10

В городе Сортавала закрылась экспозиция «Поезд Деда Мороза»

21:30

Две петрозаводчанки подарили мошенникам более 1,9 млн рублей

20:45

Скончался врач скорой помощи Петрозаводска Сергей Подлесников  

19:51

Выставку ушедшей из жизни художницы Марии Начиновой открыли в Музыкальном театре

19:30

Пик сезона лесных клещей в Карелии может сдвинуться на сентябрь

19:00

Горящий полигон в Кондопожском районе Карелии показали с воздуха

18:45

Школьники на уроках музыки будут изучать песни «Любэ», Shaman и Газманова

18:20

Стало известно, когда жителям Карелии выплатят пособия за август 2025 года

18:00

Карелия завоевала медали на финале Спартакиады в Перми

17:45

Гастролирующий в Карелии цирк с обезьянами оштрафовали за отсутствие лицензии

17:35

На наборах для карельских первоклассников изображен флаг Дагестана

17:10

Ясно, сухо и до +19°С: погода 2 сентября порадует жителей Карелии теплом

17:00

Около 600 девятиклассников попробуют улучшить результаты экзаменов

16:40

Жителей Шелтозеро с Днем знаний поздравили почетные гости и артисты из Петрозаводска

16:30

Умер художник мультфильма «Остров сокровищ» Радна Сахалтуев

16:15

Артур Парфенчиков открыл школу № 3 Петрозаводска после капитального ремонта

16:05

Новый сервис убережет жителей Карелии от мошенников

15:40

Артур Парфенчиков встретился с ветераном СВО Дмитрием Пушкаревым

15:32

«Приладожье» открылось на берегу Онего

15:15

На трассе Фонтаны стартовал сентябрьский фестиваль

15:10

В Медвежьегорске после капремонта открылась школа

15:00

85-летний юбилей отмечает Петрозаводский госуниверситет

14:50

Автобус на севере Карелии отменят из-за убыточности маршрута

14:30

В Нацбиблиотеке Карелии пройдёт концерт в честь памяти погибшего театроведа

14:10

В День знаний музей «Кижи» откроет новую выставку для детей

13:50

Количество уроков истории вырастет в российских школах с этого года

13:20

Карелия вошла в топ-15 регионов России по количеству высокопроизводительных рабочих мест

13:00

Судебные приставы Карелии взыскали с должников по алиментам 630 миллионов рублей

12:40

Спасатели тушат пожар в многоквартирном доме на севере Карелии

12:20

Петрозаводчанок обманули при аренде квартиры и покупке собаки

12:10

Два водителя двухколесного транспорта пострадали в ДТП в Петрозаводске

11:50

Более шести тысяч карельских первоклассников отправились в школу

11:33

Старт без ошибок: на семинаре в Петрозаводске рассказали, как начинающему бизнесу «взлететь»

11:15

В Республиканском перинатальном центре прокомментировали отсутствие горячей воды и тепла

11:10

С 1 сентября в России вступили в силу важные законы и запреты

10:55

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях электроэнергии

10:40

В Суоярви ночью загорелась опора ЛЭП

10:20

В Финляндии пройдет флешмоб за открытие границы с Россией

09:55

Футболист Александр Кержаков провел в Медвежьегорске турнир своего имени

09:30

В Петрозаводске проходит рейд «Столкновение»

09:20

С 1 сентября опоздавшие на авиарейс смогут использовать обратный билет

09:05

Два человека пострадали 31 августа в аварии на трассе в Карелии

08:50

В Карелии не стали возбуждать уголовное дело по факту гибели туристов на Белом море

08:30

МРОТ в России предложили поднять до 60 тысяч рублей

08:00

«Агрессия — это реакция на стресс»: российские кинологи опровергли суждение о мстительности собак

07:40

В Петрозаводске откроется выставка памяти известного карельского художника

07:20

43-летний житель Олонецкого района ушёл из дома и не вернулся

07:00

В центре Петрозаводска пропало электричество

06:40

Кровавая Луна взойдёт в небе над Россией

00:10
Треть отелей в Карелии исчезла с сайтов бронирования
Сегодня 08:40 Общество
Поделиться

С 1 сентября в России начали действовать новые правила для отелей, баз отдыха и глэмпингов.

фото: © Столица на Онего

Все они должны были внести свои данные в специальный реестр до этого срока. Те, кто не успел, больше не могут работать через сайты бронирования.

Как сообщитли в Минэке республики, в Карелии только 246 объектов размещения успели зарегистрироваться. Это около 65% от всех гостиниц и санаториев в республике. По данным статистики, в 2024 году в Карелии было 379 мест для проживания туристов. За пять лет их число выросло на 36%.

С 6 сентября на тех, кто не прошел регистрацию, будут накладывать штрафы. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 50 до 70 тысяч рублей за первое нарушение и от 75 до 100 тысяч рублей за повторное. Для компаний штрафы выше — от 300 до 450 тысяч рублей в первый раз и не менее 500 тысяч рублей при повторном нарушении.

Регистрация состоит из двух этапов. Сначала владелец сам определяет тип своего объекта и подает документы. Затем Росаккредитация проверяет эти данные. После этого можно подать заявку на присвоение категории, например, «три звезды».

Директор одной из баз отдыха в Карелии отметила, что новые правила помогают бороться с недобросовестными конкурентами. Те, кто работает неофициально, платят меньше налогов и могут предлагать более привлекательные цены, что создает неравные условия. С 1 сентября агрегаторы обязаны проверять статус объектов в реестре и блокировать тех, кто не прошел регистрацию. Это может сильно ударить по бизнесу, ведь до 50% заказов многие объекты получают именно через такие сайты.

Обсудить (0) в ленту
В строительной компании в Петрозаводске приняли на работу робота
Новый сервис убережет жителей Карелии от мошенников
В России предложили продлить выплаты многодетным семьям до совершеннолетия младшего ребенка
09:00 Общество
Треть отелей в Карелии исчезла с сайтов бронирования
08:40 Общество
Роспотребнадзор Карелии напугал школьников последствиями несоблюдения правил гигиены
08:20 Общество
Карелия вошла в топ-15 направлений для отдыха в бархатный сезон
08:00 Общество
В России запретили продавать землю отдельно от дачи
07:40 Общество
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение