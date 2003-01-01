Треть отелей в Карелии исчезла с сайтов бронирования

С 1 сентября в России начали действовать новые правила для отелей, баз отдыха и глэмпингов.

Все они должны были внести свои данные в специальный реестр до этого срока. Те, кто не успел, больше не могут работать через сайты бронирования.

Как сообщитли в Минэке республики, в Карелии только 246 объектов размещения успели зарегистрироваться. Это около 65% от всех гостиниц и санаториев в республике. По данным статистики, в 2024 году в Карелии было 379 мест для проживания туристов. За пять лет их число выросло на 36%.

С 6 сентября на тех, кто не прошел регистрацию, будут накладывать штрафы. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 50 до 70 тысяч рублей за первое нарушение и от 75 до 100 тысяч рублей за повторное. Для компаний штрафы выше — от 300 до 450 тысяч рублей в первый раз и не менее 500 тысяч рублей при повторном нарушении.

Регистрация состоит из двух этапов. Сначала владелец сам определяет тип своего объекта и подает документы. Затем Росаккредитация проверяет эти данные. После этого можно подать заявку на присвоение категории, например, «три звезды».

Директор одной из баз отдыха в Карелии отметила, что новые правила помогают бороться с недобросовестными конкурентами. Те, кто работает неофициально, платят меньше налогов и могут предлагать более привлекательные цены, что создает неравные условия. С 1 сентября агрегаторы обязаны проверять статус объектов в реестре и блокировать тех, кто не прошел регистрацию. Это может сильно ударить по бизнесу, ведь до 50% заказов многие объекты получают именно через такие сайты.