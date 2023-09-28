Треть работающих жителей Карелии никогда не получали премии

Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей и выяснила, как часто они получают премии.

Как сообщили в hh.ru, 33% опрошенных жителей республики сообщили, что у них на работе в принципе нет премий. Чаще

всего такой ответ давали работники туризма, гостиниц, ресторанов (65%), сфер «медицина, фармацевтика» и «маркетинг, реклама, PR» (по 51%).



Еще 66% респондентов заявили, что у них на работе премии периодически выплачивают, остальные затруднились ответить.



Чаще всего премии получают представители сфер «закупки»

и «стратегия, инвестиции, консалтинг» (по 61%).



В частности, 23% местных респондентов получают премии раз в месяц. Чаще всего о таком рассказывают работники сферы продаж и розничной торговли, а также производственники.



Раз в год так называемую «13-ю зарплату» в регионе получают 18% опрошенных. Годовое вознаграждение чаще всего зарабатывают ИТ-специалисты, строители, а также сотрудники

сферы консалтинга и инвестиций.



Еще 11% опрошенных периодически получают разовые премии за определенную работу (срочную, внеплановую) либо проектные премии. У 9% премирование происходит раз в

квартал, у 5% — раз в полгода.