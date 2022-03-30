Треть всех преступлений в Карелии были совершены пьяными людьми

Число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, выросло более чем в 2 раза.

Согласно статистике прокуратуры Карелии, из общего числа расследованных преступлений, совершенных за первые 3 месяца 2022 года, 31,2 процента были совершены в состоянии алкогольного опьянения. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких преступлений снизилось с 510 до 503.

А вот число преступлений, совершенных в наркотическом угаре, выросло на 127,3%. Увеличилось и число лиц, совершавших подобные преступления — с 7 в 2021 году до 11 в нынешнем.

Также серьезно выросла преступность среди несовершеннолетних в Карелии. Количество совершенных подростками преступлений выросло на 65%.

Напомним, кражи составили почти половину всех совершенных в Карелии преступлений.