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Треть жителей Петрозаводска испытывает высокий уровень стресса на работе

Новости. Экономика
11:33, 09 Июня 2023
фото: © dela.ru

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Опрос среди экономически активных работающих горожан провел сервис по поиску работы SuperJob.

Новое исследование рынка труда от сервиса поиска работы SuperJob установило, что каждый третий петрозаводчанин испытывает высокий или очень высокий уровень стресса на работе.

Результаты показали, что 11% респондентов назвали свой ежедневный уровень стресса низким, 10% — очень низким, а 33% — средним. Высоким свой уровень стресса считают 20% опрошенных, очень высоким — 13%. И лишь 8% жителей Петрозаводска утверждают, что стресса на работе не испытывают.

Так, по пятибалльной шкале уровень стресса среднестатистического горожанина на работе составляет 3,3 балла.

Интересно, что петрозаводчане, которые трудятся на любимой работе, оценивают уровень стресса в среднем на 2,4 балла. У тех, кто свое дело не любит, показатель несколько выше: он составляет 3,8 балла.

Мужчины практически наравне с женщинами испытывают тревогу на работе - разница составляет всего 0,1—0,2 балла.

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