Треть жителей Петрозаводска выступают за сокращение новогодних праздников

При этом каждый шестой петрозаводчанин хотел бы продлить новогодние каникулы.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Петрозаводска. Жители карельской столицы рассказали, какую продолжительность зимних каникул считают оптимальной.

Выяснилось, что 40% петрозаводчан считают утвержденные правительством 9 дней оптимальной продолжительностью новогодних праздников. Каждый третий житель Петрозаводска считает, что каникулы можно было сделать меньше. При этом 15% опрошенных готовы отдыхать от 1 до 3 дней, а 4% могут обойтись без отдыха на Новый год. Напротив, каждому шестому петрозаводчанину не хватит 9 дней, они хотели бы отдыхать больше.

Женщин чаще устраивает 9 дней отдыха, чем мужчин — 44% против 35% соответственно. Мужчины хотели бы отдыхать на зимние праздники подольше — самым популярным вариантом среди них стали 2 недели.