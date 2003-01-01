«Третье сентября»: история хита Шуфутинского, ставшего всенародным мемом

Как песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября», написанная более 30 лет назад, превратилась в один из самых узнаваемых музыкальных мемов Рунета. Рассказываем, как это произошло.

Да-да, вот оно снова и пришло - 3 сентября. А вместе с ним и эта песня. Композиция впервые прозвучала в 1993 году, но настоящую всенародную известность приобрела два десятилетия спустя. В 2011 году пользователи соцсетей заметили портретное сходство между Шуфутинским и американским рэпером Риком Россом. Фотография Росса с текстом «Третье сентября» моментально стала вирусной, породив волну пародий и мемов.

Автор песни Игорь Николаев пояснил, что дата 3 сентября не имеет скрытого смысла и была выбрана случайно — строчка идеально легла на музыку Игоря Крутого. Михаил Шуфутинский подтвердил, что никаких значимых событий в этот день не происходило, хотя для него самого эта дата стала особенной — спустя два года после выхода песни у него родился первый внук.

Несмотря на то, что песня была написана более 30 лет назад, она продолжает оставаться популярной. Шуфутинский исполняет её на каждом концерте, а интернет-сообщество ежегодно 3 сентября запускает новую волну мемов с узнаваемыми образами из песни — кострами рябин, желтым листом и календарём.

Певец философски относится к такой популярности:

- О такой бесплатной рекламе многие артисты могут только мечтать. Песня удалась, я ее полюбил с первого взгляда.

Сегодня «Третье сентября» стало не просто песней, а культурным феноменом, символизирующим ностальгию по уходящему лету и начало осеннего сезона.