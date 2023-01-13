Третий Кассационный суд оставил в силе приговор Юрию Дмитриеву, осужденному за педофилию

Суд Петрозаводска приговорил исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии с участием его приемной дочери и хранение оружия.

Как сообщается в телеграм-канале «Дело Дмитриева», 17 января в Петербурге прошло заседание Третьего Кассационного суда по последнему приговору Юрию Дмитриеву.

«Приговор оставлен без изменений», — сообщается в мессенджере.

Сам заключенный, по информации телеграм-канала, присутствовал на заседании по видеосвязи.

Напомним, Дмитриев обвинялся в развратных действиях, изготовлении детской порнографии, хранении частей огнестрельного оружия и в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней дочери.



Петрозаводский суд 22 июля 2020 года назначил Дмитриеву 3,5 года колонии. Приговор был оспорен, и 29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии приговорил его к 13 годам строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней, а остальные эпизоды направил на новое рассмотрение.

В начале декабря 2021 года прокуратура Карелии потребовала осудить Дмитриева на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, то есть прибавить два года к предыдущему приговору. Суд 27 декабря 2021 года приговорил Дмитриева к 15 годам колонии строгого режима путем сложения наказаний, он был признан виновным по всем инкриминируемым ему статьям.



В мае этого года Дмитриева доставили в колонию строгого режима в поселок Потьма (Мордовия).