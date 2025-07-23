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Третья группа водолазов отправилась в Анапу на очистку Черного моря от мазута

Новости. Природа
13:50, 31 Июля 2025
фото: © МЧС Карелии

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Очередная группа водолазов из Карелии отправилась в Анапу, чтобы помочь в сборе нефтепродуктов в Керченском проливе.

Третья группа водолазов отправилась в Краснодарский край на очистку моря от мазута.  Для начальника водолазной службы Павла Кириллова это уже вторая командировка, рассказали в МЧС. По его словам, работы много. Она осложняется тем, что поверх мазута нанесло песок.

— Теперь помимо того, что нужно собирать мазут, необходимо сначала сверху убрать этот песок специальным грунтососом. Затем, добравшись до мазута, собирать и его, — пояснил Павел Кириллов.

Работают водолазы в снаряжении с открытой схемой дыхания, оно весит в районе 30 кг. Поверх водолазного костюма надевают защитный, чтобы обезопасить себя от воды, окружающей среды и не переохладиться. Защитный костюм одноразовый, после использования он утилизируется. Снаряжение также находится в таком костюме. Погружение длится около 1,5 часов.

Работа идет без выходных. Через месяц одна группа сменяет другую. Предыдущая группа водолазов собрала более 13 тысяч мешков мазута со дня Черного моря. 

Напомним, два танкера с мазутом потерпели крушение в Черном море еще в декабре 2024 года. Официально признали непригодными для купания 150 пляжей Анапы. Несмотря на запрет пляжи полны людей.

 

 

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