Три авто столкнулись на оживленной магистрали в расширенном центре Петрозаводска

Массовое ДТП произошло на улице Шотмана в карельской столице.
О массовом ДТП сообщили утром в четверг, 5 декабря, в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Последствия дорожной аварии попали на видео — их зафиксировал видеорегистратор одного из очевидцев Д. П. Запись разместили там же, в местном паблике.
Как сообщил очевидец, ДТП произошло на улице Шотмана, а судя по видео и времени его публикации, — утром в час пик.
На записи видны механические повреждения автомобилей. У машин включена аварийная сигнализация.
Информация о пострадавших и обстоятельства дорожной аварии выясняются.
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