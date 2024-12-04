Три авто столкнулись на оживленной магистрали в расширенном центре Петрозаводска

фото: © Скриншот с видео: Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК

Массовое ДТП произошло на улице Шотмана в карельской столице.

О массовом ДТП сообщили утром в четверг, 5 декабря, в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Последствия дорожной аварии попали на видео — их зафиксировал видеорегистратор одного из очевидцев Д. П. Запись разместили там же, в местном паблике.

Как сообщил очевидец, ДТП произошло на улице Шотмана, а судя по видео и времени его публикации, — утром в час пик.

На записи видны механические повреждения автомобилей. У машин включена аварийная сигнализация.

Информация о пострадавших и обстоятельства дорожной аварии выясняются.