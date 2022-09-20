Три авто врезались «паровозиком» в центре Петрозаводска, молодая женщина получила травмы

Групповое ДТП случилось днем 6 октября на Гоголевском мосту, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

Накануне в 13:10 на Гоголевском мосту в Петрозаводске столкнулись три легковых автомобиля.



По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, водитель автомобиля «Лада Калина» врезался в ехавший впереди серый Volkswagen Polo. От удара иномарку отбросило на Volkswagen Polo белого цвета.



В результате аварии пострадала 29-летняя пассажирка серого Volkswagen.