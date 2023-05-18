Три автобусных маршрута в Петрозаводске будет обслуживать компания из Петербурга

Стало известно, кто теперь отвечает за перевозки пассажиров по маршрутам №№ 5, 14, 29.

Как стало известно «Столице на Онего», на прошлой неделе завершились торги по выбору транспортной компании, которая будет обслуживать три автобусных маршрута: №№ 5, 14, 29.



На аукцион поступила одна заявка, без понижения цены, которую и признали победившей. Новым перевозчиком стало ООО «Транс-Балт» из Гатчины.



Его автобусы будут работать на указанных трех маршрутах с июня по декабрь этого года. Цена контракта - 283 млн рублей.





Владелец компании «Транс-Балт» - петербуржец Леонид Бондаренко, массовый учредитель компаний. Директор - Дмитрий Пискун.



До декабря 2019 года он работал гендиректором в фирме, которая сейчас занимается автобусными перевозками в Петрозаводске, АТП №4 «Тосноавто».



Напомним, в руководстве АТП №4 «Тосноавто» вместе с пятью другими частными компаниями не согласились с условиями транспортной реформы, которую проводит мэрия города.



Реформа должна заработать с 1 июня этого года. В администрации Петрозаводска заявляют, что нововведения позволят значительно улучшить качество перевозок.



А именно: установить регулируемый тариф, что позволит чиновникам контролировать работу маршруток; соблюдать расписание, интервалы движения, наличие современного подвижного состава, порядок в салонах.



Кроме того, в новых контрактах мэрия намерена прописывать требования и насчет самих машин: автобусы не должны быть старше двух лет, работать на природном газе.



Также напомним, Арбитражный суд республики начнет рассматривать дело по иску маршрутчиков против администрации Петрозаводска в конце июня.



