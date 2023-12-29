Три автомобиля разбились на трассе в одном из районов Карелии

Массовая авария произошла в Медвежьегорском районе, сообщили в ГИБДД республики.

Столкновение трех автомобилей на 581 километре трассы «Вологда — Медвежьегорск» произошло в понедельник, 8 января, в 10.30 утра.

По предварительной информации ГИБДД, недалеко от поселка Лобское Fiat Punto столкнулся с Suzuki Grand Vitara и с Hyundai Terracan.

В результате ДТП 35-летняя водитель Fiat получила травмы и была госпитализирована. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно об аварии с участием автобуса, также в Медвежьегорском районе.