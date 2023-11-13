Три автомобиля скорой помощи поступили для нужд медорганизаций Карелии

По словам Михаила Охлопкова, всего в этом году в регион поступит 16 машин.

Как рассказал глава Минздрава Карелии в личном профиле 14 ноября, еще три автомобиля скорой медицинской помощи по линии Минпромторга России поступили для нужд медорганизаций республики.

По словам Михаила Охлопкова, ранее в регион пришли 11 автомобилей, а всего в этом году в Карелию поступит 16 машин: 11 — марки «ГАЗ» и 5 — «УАЗ».



«Все 16 автомобилей уже распределены по медицинским организациям. По одному автомобилю класса „С“ — для нужд Сортавальской ЦРБ и РБ СЭМП, класса „B“ — по три для РБ СЭМП, Республиканской больницы им В. А. Баранова, по одному автомобилю для паллиативного центра, Калевальской, Кондопожской, Сегежской, Пряжинской, Суоярвской, Лоухской ЦРБ и Межрайонной больницы № 1 (для Муезерской участковой больницы)», — написал Михаил Охлопков.