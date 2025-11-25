Три автомобиля столкнулись на Лососинском шоссе в Петрозаводске

На Древлянке произошло массовое ДТП.
Сегодня, 26 ноября, в 15:35 на пересечении Лососинского шоссе и Берёзовой аллеи в Петрозаводске столкнулись три автомобиля. Происшествие зафиксировали городские камеры видеонаблюдения.
Поначалу в машину, притормозившую перед нерегулируемым пешеходным переходом, врезался легковой автомобиль, а в него, в свою очередь, въехал шедший следом грузовик.
Судя по записи, в результате второго удара задний бампер центрального транспортного средства получил повреждения. Информация о пострадавших в аварии людях на данный момент отсутствует.
