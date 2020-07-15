Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло накануне вечером на Перевалке на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, групповая авария с участием автомобилей Nissan X-Trail, Mitsubishi L200 и Subaru Forester произошла накануне около 16 часов на пересечении улиц Ватутина и Пархоменко.

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

Nissan X-Trail пересекал перекрёсток по улице Ватутина, двигаясь в прямом направлении. Mitsubishi L200 выезжал на перекрёсток с улицы Пархоменко.

После столкновения Nissan отбросило на стоящий на полосе встречного движения Subaru Forester.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамера компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.