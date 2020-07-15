890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Роспотребнадзор назвал ситуацию с заболеваемости COVID-19 в Карелии напряженной 6
15.07.2020 14:00
Власти Петрозаводска объяснили, зачем вырезают асфальт на уже отремонтированных дорогах 6
15.07.2020 13:18
Павильон, стоявший в центре Петрозаводска почти 20 лет, признали незаконным и теперь сносят (ФОТО) 10
15.07.2020 14:36
Приставы Карелии рассказали, как обратиться к ним из дома
15.07.2020 18:00
Чиновники решили продлить россиянам возраст молодости 12
15.07.2020 16:17
Алексей Пивоваров снимает в Карелии сюжет о "деле Дмитриева" 24
15.07.2020 12:31

Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:20, 16 Июля 2020
фото: кадр с видео
Загрузка...

ДТП произошло накануне вечером на Перевалке на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, групповая авария с участием автомобилей Nissan X-Trail, Mitsubishi L200 и Subaru Forester произошла накануне около 16 часов на пересечении улиц Ватутина и Пархоменко.

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

Nissan X-Trail  пересекал перекрёсток по улице Ватутина, двигаясь в прямом направлении. Mitsubishi L200 выезжал на перекрёсток с улицы Пархоменко.

После столкновения Nissan отбросило на стоящий на полосе встречного движения Subaru Forester.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамера компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2020-07-16 09:31:26
В подобных случаях, как с водилой Ниссан, надо сразу лишать на 3 года, с последующей пересдачей. Знаки есть, даже без них, существует правило " правой руки".
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)
14.07.2020, 19:40
Коммунисты собирают миллиард рублей, чтобы спасти от захвата совхоз им. Ленина (ВИДЕО)

Аналитика

13.07.2020 14:45
Обществоведение
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
Карельским реставраторам удалось собрать уникальную Варваринскую церковь XVII столетия, которая пять лет назад была раскатана на бревна и брошена в нескольких заонежских деревнях.
Дайте дышать 5
13.07.2020 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 10
09.07.2020 11:56
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2020 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»