Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло накануне вечером на Перевалке на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.
Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, групповая авария с участием автомобилей Nissan X-Trail, Mitsubishi L200 и Subaru Forester произошла накануне около 16 часов на пересечении улиц Ватутина и Пархоменко.
ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.
Nissan X-Trail пересекал перекрёсток по улице Ватутина, двигаясь в прямом направлении. Mitsubishi L200 выезжал на перекрёсток с улицы Пархоменко.
После столкновения Nissan отбросило на стоящий на полосе встречного движения Subaru Forester.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Видеокамера компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.
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