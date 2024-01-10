Три автомобиля столкнулись на трассе «Кола» в Карелии

Дорожная авария произошла на 281 километре федеральной автодороги.
О дорожной аварии рассказали в отряде противопожарной службы Олонецкого района.
Сообщение о ДТП спасатели получили вечером в среду, 10 января, в 19.54: на 281 километре трассы «Кола» столкнулись три автомобиля.
На место происшествия выезжал личный состав ПЧ-35 Олонца — 4 человека. Пожарные осмотрели место аварии, отключили аккумулятор и организовали беспрепятственный проезд для других автомобилей.
Погибших и травмированных нет, сообщили олонецкие пожарные.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание