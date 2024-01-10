Три автомобиля столкнулись на трассе «Кола» в Карелии

Дорожная авария произошла на 281 километре федеральной автодороги.

О дорожной аварии рассказали в отряде противопожарной службы Олонецкого района.

Сообщение о ДТП спасатели получили вечером в среду, 10 января, в 19.54: на 281 километре трассы «Кола» столкнулись три автомобиля.

На место происшествия выезжал личный состав ПЧ-35 Олонца — 4 человека. Пожарные осмотрели место аварии, отключили аккумулятор и организовали беспрепятственный проезд для других автомобилей.



Погибших и травмированных нет, сообщили олонецкие пожарные.

Обстоятельства ДТП выясняются.