Три автомобиля столкнулись на выезде из гипермаркета «Лента» в Петрозаводске

ДТП с участием трех автомобилей произошло сегодня вечером в Петрозаводске на Комсомольском проспекте напротив гипермаркета «Лента».

Как сообщили в МЧС Карелии, информация об аварии поступила в дежурную часть в 18.26. На место выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 6 человек и двух 2 единиц техники.

По данным МЧС, в ДТП никто не пострадал.

Очевидцы происшествия разместили фото и рассказали об обстоятельствах аварии в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

По их словам, один из участников выезжал с территории «Ленты» на Комсомольский проспект и пытался повернуть налево, не пропустив поток транспорта.