890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
Сегодня 16:29
Памятник архитектуры в Карелии по решению суда изымают из частной собственности и снова продают 5
Сегодня 14:29
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 3
Сегодня 09:51
Появились разъяснения, как пенсионеры могут разово получить сотни тысяч рублей из накоплений в ПФР 1
Сегодня 09:00
Медиков инфекционной больницы Карелии ждет дисциплинарное взыскание за допущенную тактическую ошибку 3
Сегодня 14:48

Три автомобиля столкнулись на выезде из гипермаркета «Лента» в Петрозаводске

Новости. Происшествия
20:28, 21 Февраля 2022
фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте

Новости партнеров

ДТП с участием трех автомобилей произошло сегодня вечером в Петрозаводске на Комсомольском проспекте напротив гипермаркета «Лента».

Как сообщили в МЧС Карелии, информация об аварии поступила в дежурную часть в 18.26. На место выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 6 человек и двух 2 единиц техники.

По данным МЧС, в ДТП никто не пострадал.

Очевидцы происшествия разместили фото и рассказали об обстоятельствах аварии в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

По их словам, один из участников выезжал с территории «Ленты» на Комсомольский проспект и пытался повернуть налево, не пропустив поток транспорта.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта

Аналитика

Сегодня 13:09
Обществоведение
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
В парке «Каменный бор» в Петрозаводске планируется создание площадки для занятий воднолыжным спортом.
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 3
Сегодня 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 12
18.02.2022 15:05
Старое дороже нового: квартиры в Карелии дорожают намного быстрее, чем по России 2
18.02.2022 12:47
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 9
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»