Три автомобиля столкнулись в больничном городке Карелии – есть пострадавшие

В Пряжинском районе Карелии произошло массовое ДТП.

Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Пряжинского района, сегодня утром, 20 декабря в 8.13, на 406 км автодороги Р-21 Кола (больничный городок) произошло столкновение трех автомобилей.

На месте ДТП работали пожарные-спасатели поселков Пряжа и Матросы, а также сотрудники скорой помощи и ГИБДД.

В результате аварии травмы получили два человека, им потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Госавтоинспекция Карелии пока не комментирует произошедшую аварию.