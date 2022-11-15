Три автомобиля столкнулись в больничном городке Карелии – есть пострадавшие

В Пряжинском районе Карелии произошло массовое ДТП.
Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Пряжинского района, сегодня утром, 20 декабря в 8.13, на 406 км автодороги Р-21 Кола (больничный городок) произошло столкновение трех автомобилей.
На месте ДТП работали пожарные-спасатели поселков Пряжа и Матросы, а также сотрудники скорой помощи и ГИБДД.
В результате аварии травмы получили два человека, им потребовалась медицинская помощь.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Госавтоинспекция Карелии пока не комментирует произошедшую аварию.
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