Три автомобиля столкнулись в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В среду, 21 декабря, в ДТП на улице Пушкинской в Петрозаводске сошлись три легковушки.

В среду, 21 декабря, в 11.17 на улице Пушкинской не поделили дорогу два легковых автомобиля. После удара их отбросило на стоящую машину.



Об этом говорится в сообщении паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии».



Как «Столице на Онего» рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, в ДТП никто не пострадал.



Напомним, в городе из-за ледяного дождя усилился гололед.





