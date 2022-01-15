Три автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На улице Кирова в Петрозаводске произошла групповая авария.

Как сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии», сегодня, 16 января, в 10.49 произошло столкновение трех автомобилей на пересечении улиц Кирова и Свердлова.

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог. Один из участников ДТП выезжал с улицы Свердлова на улицу Кирова, совершая левый поворот. Второй участник ДТП двигался по улице Кирова со стороны проспекта Ленина.

От столкновения выезжающий с улицы Свердлова легковой автомобиль развернуло и отбросило на кроссовер, двигавшийся во встречном направлении.

Транспортные средства получили механические повреждения.

ДТП попало в объективы камер наружного наблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо.ру».