Три автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Петрозаводске

фото: Скриншот из видео /«Подслушано у водителей Птз и Карелии»

Авария с участием двух легковушек и фургона произошла на улице Ригачина.

Авария с участием двух легковых автомобилей и фургона произошла во вторник, 21 ноября, в Петрозаводске на перекрестке улиц Ригачина и Радищева.

Судя по видео, легковой автомобиль выехал, совершая левый поворот, с улицы Радищева на Ригачина. В этот момент в него врезалась другая легковушка, двигавшаяся по улице Ригачина прямо. От сильного удара автомобили развернуло на проезжей части, причем первая машина задела еще и фургон, также стоявший на перекрестке.

Авария попала в объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк», видео выложили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».