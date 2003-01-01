Три человека и лось пострадали в авариях за минувшие сутки

За минувшие сутки в республике произошло четыре ДТП, в которых травмированы три человека, погибло животное.
О четырех ДТП с пострадавшими рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
Накануне, 8 сентября, днем в Кондопоге произошло групповое столкновение, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
— 61 — летний житель Мурманской области, управляя автомобилем Audi, при проезде нерегулируемого перекрёстка, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Камаз, двигающимся по главной дороге, с последующим наездом на ВАЗ 2110, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП травмы получила пассажир иномарки, — говорится в сообщении.
В Олонце, в 14.36, на улице Свирских Дивизий, водитель автомобиля Changfeng, при повороте налево сбил 77- летнюю женщину — велосипедиста, которая ехала по тротуару. В результате ДТП женщина получила травмы.
А вечером в Сортавальском округе на 256 километре федеральной трассы А-121 «Сортавала» 58-летний водитель, управляя автомашиной Chevrolet, сбил лося. Животное погибло, водитель травмирован.
Еще одно ДТП произошло в Петрозаводске. По всем авариям проводятся проверки.