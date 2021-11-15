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Три человека погибли на пожаре в районном центре Карелии

Новости. Происшествия
14:17, 11 Декабря 2021
фото: © МЧС России

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Пожар произошел в ночь на 11 декабря в квартире жилого дома в Медвежьегорске, сообщили в отряде районной противопожарной службы.

По информации Отряда противопожарной службы, пожар произошел ночью в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного восьмиквартирного дома по ул. Горького д. 1 в Медвежьегорске.

Тушением занимались пожарные дежурных караулов Медвежьегорской и Пиндушской пожарных частей (9 человек, 3 единицы техники).

Фото группы Медвежьегорск ондайн/ https://vk.com/mdgonline

Для проведения разведки пожара, поиска пострадавших и ликвидации горения пожарные использовали аппараты для дыхания на сжатом воздухе. Спасателям удалось остановить развитие пожара и ликвидировать его в пределах одной квартиры и отстоять дом.

Первое подразделение пожарной охраны прибыло к месту пожара в 23:04, в 23:55 пожар был ликвидирован.

Еще более часа после этого пожарные разбирали завалы, чтобы предотвратить возможность повторного возгорания.

На месте пожара в квартире были обнаружены тела трех человек, двух мужчин и женщины.

Причины происшествия устанавливаются.

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Комментарии

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кир
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