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Три человека погибли на вечеринке в бане, нырнув в бассейн с сухим льдом

Новости. Происшествия
14:23, 29 Февраля 2020
фото: © Воронин Денис АГН «Москва»
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Во время празднования дня рождения инстаблогера Екатерины Диденко после купания в московской сауне погибли три человека, в том числе, ее муж.

В сети появилось видео момента засыпания сухого льда в бассейн московской сауны, в результате которого скончались три человека, сообщает Пятый канал. На кадрах видно, как компания молодых людей в специальных защитных костюмах весело засыпает вещество в воду. После этого один из гостей ныряет в бассейн.

"Он умер! Все, его больше нет!" –сказали в шутку за кадром.

Известно, что во время празднования дня рождения инстаблогера Екатерины Диденко гости вечера засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Находившиеся в бассейне начали задыхаться, потеряли создание и утонули.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по факту происшествия в банном комплексе Москвы возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в экстренных службах, семь человек отравились и получили химические ожоги, когда в бассейн бросили 25 килограммов сухого льда. Планировалось, что его реакция с водой создаст красивый эффект тумана. Двое гостей умерли на месте ЧП.

Один из погибших - супруг именинницы.

Сюжет о происшествии можно посмотреть на сайте Вести.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-02-29 15:55:19
Посчитайте на каркуляторе: плотность СО2 1,97кг/куб.м. Льда высыпали 25 кг. Сколько кубов газа из этого льда получится? Почти 13 куб.м. и он вытеснит воздух снизу от комнаты, если поделись на площадь комнаты - будет высота границы между газом и воздухом. Если предбанник был 30 кв.м. то газа будет около 40 см. На самом деле немножко меньше, часть растворится в воде, вылезет в двери с соседние помещения. Но шоб купальщики наглотались хватит и половины.

У нас на кафедре лет тридцать с небольшим назад один "гуру" любил перед первокурсницами рисоваться - плеснуть себе под ноги жидкого азота и исчезнуть в клубах пара - типа колдун :)
Это мы старпёры с совдеповским образованием знаем, шо вся эта фигня из замороженных и сжиженных газов испаряется, увеличиваясь в объеме примерно на три порядка (сухой лед 1 к 800) вытесняя и разбавляя воздух. Это должно сразу задавать самому себе вопрос - а я живым-то хоть уползу? Но если в пустой головешке один ин100грамм, шо вы хотели? "Женилка" у них у всех выросла уже большая, мозг еще нет. Такое бывает, когда все соки организьма уходят в женилку, а на мозг ничего не остается.

Ну шо, премию Дарвина в студию ....
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