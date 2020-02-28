Три человека погибли на вечеринке в бане, нырнув в бассейн с сухим льдом

Во время празднования дня рождения инстаблогера Екатерины Диденко после купания в московской сауне погибли три человека, в том числе, ее муж.

В сети появилось видео момента засыпания сухого льда в бассейн московской сауны, в результате которого скончались три человека, сообщает Пятый канал. На кадрах видно, как компания молодых людей в специальных защитных костюмах весело засыпает вещество в воду. После этого один из гостей ныряет в бассейн.

"Он умер! Все, его больше нет!" –сказали в шутку за кадром.

Известно, что во время празднования дня рождения инстаблогера Екатерины Диденко гости вечера засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Находившиеся в бассейне начали задыхаться, потеряли создание и утонули.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по факту происшествия в банном комплексе Москвы возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в экстренных службах, семь человек отравились и получили химические ожоги, когда в бассейн бросили 25 килограммов сухого льда. Планировалось, что его реакция с водой создаст красивый эффект тумана. Двое гостей умерли на месте ЧП.

Один из погибших - супруг именинницы.

Сюжет о происшествии можно посмотреть на сайте Вести.