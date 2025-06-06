Три человека погибли от удара молнии

В Тульской области компания отдыхала во время штормового предупреждения.

Сегодня, 14 июля, примерно в 13 часов в Тульской области прошла сильнейшая гроза. Как рассказали в Следственном комитете, в поселке Бунырево города Алексин по отдыхавшим у водоема ударила молния. По предварительным данным, три человека скончались на месте, об этом сообщили наши коллеги из 71.RU.

Компания людей отдыхала у отеля «Шахтер» на пляже, несмотря на ранние предупреждения МЧС об ухудшении погоды и штормовом предупреждении. Около полудня разразилась гроза. Разряд молнии попал в компанию отдыхавших на пляже. Погибли три человека. Согласно неофициальной информации, среди погибших есть ребёнок. Ещё трое пострадали.

В настоящее время осматривается место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Организована проверка по факту гибели людей на пляже.