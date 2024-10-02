Три человека погибли под салют: фура с фейерверками попала в ДТП на «Амуре»

Две машины загорелись после ДТП на трассе «Амур» рядом с селом Возжаевка 17 октября, фура была заполнена коробками с пиротехникой.

Как сообщает МЧС России, столкнулись фура и легковой автомобиль. Обе машины загорелись. В легковушке было три человека, они все погибли.

Водитель грузовика госпитализирован. Его груз, очевидно, уничтожен. Ночное небо на протяжении нескольких минут было озарено сумасшедшим фейерверком, уточняет издательство Фонтанка.