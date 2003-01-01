Три человека погибли после того, как в Новоладожском канале перевернулась лодка

По соседству с Карелией перевернулась лодка с людьми, выжил только один.

Трагедия произошла вечером 2 января по соседству с Карелией. В районе базы Креницы в городе Новая Ладога в Ленобласти в акватории Новоладожского канала перевернулась лодка с четырьмя людьми на борту.

На место происшествия выехали спасатели из городского поисково-спасательного отряда. Им удалось спасти одного человека, его передали бригаде скорой помощи. Трое других пассажиров лодки погибли. Их тела доставили на берег и передали полиции.

Спасатели напомнили, что с 15 ноября 2025 года на всех водных объектах Ленинградской области закрыта навигация для маломерных судов, выход на воду на лодках в этот период запрещен.

Ранее мы писали, что в тот же день смертельное ЧП произошло и в Карели. 2 января человек погиб в страшном пожаре в Пудоже.