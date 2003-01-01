РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
Тема недели
Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05 Статьи
Обществоведение
«Как простому парню из Петрозаводска мне безумно интересно быть частью этого»: карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде
30 декабря, 11:00 Статьи
Новости

Три человека погибли после того, как в Новоладожском канале перевернулась лодка

00:10

Автомобиль скорой помощи сгорел на территории Олонецкой больницы

18:47

Морозы не отступают: прогноз погоды на 3 января

18:00

Появились фото и видео с места страшного пожара в Пудоже, где погиб человек

16:37

В первые дни праздников скорую помощь в Петрозаводске вызвали 842 раза

15:35

Водитель снегохода разбился насмерть в Карелии

14:24

В Заозерском заказнике обновили тропу к самой большой ели Карелии

13:28

Молодой житель Олонецкого района Дмитрий Кинниев погиб в ходе СВО

12:31

«Хирург от Бога»: скончался заслуженный врач Суоярвского района Валерий Шестаков

11:37

Человек погиб в страшном пожаре в Пудоже

10:58

Женщину унесло течением во время группового купания в ледяной воде в Мурманской области

10:31

Стало известно, сколько человек приняли участие в праздничных гуляниях в Карелии

09:58

Первая магнитная буря 2026 года ожидается в ночь со 2 на 3 января

09:33

Закрытый магазин горел в Олонце

09:00

В России вступили в силу новые законы о социальной поддержке

08:20

Президент Финляндии в новогоднем обращении высказался об отношениях с Россией

00:10
Три человека погибли после того, как в Новоладожском канале перевернулась лодка
Сегодня 00:10 Происшествия
Поделиться

По соседству с Карелией перевернулась лодка с людьми, выжил только один.

фото: © Аварийно-спасательная служба ЛО

Трагедия произошла вечером 2 января по соседству с Карелией. В районе базы Креницы в городе Новая Ладога в Ленобласти в акватории Новоладожского канала перевернулась лодка с четырьмя людьми на борту.

На место происшествия выехали спасатели из городского поисково-спасательного отряда. Им удалось спасти одного человека, его передали бригаде скорой помощи. Трое других пассажиров лодки погибли. Их тела доставили на берег и передали полиции.

Спасатели напомнили, что с 15 ноября 2025 года на всех водных объектах Ленинградской области закрыта навигация для маломерных судов, выход на воду на лодках в этот период запрещен.

Ранее мы писали, что в тот же день смертельное ЧП произошло и в Карели. 2 января человек погиб в страшном пожаре в Пудоже.

Обсудить (0) в ленту
Автомобиль скорой помощи сгорел на территории Олонецкой больницы
02 января, 18:47 Происшествия
Появились фото и видео с места страшного пожара в Пудоже, где погиб человек
02 января, 16:37 Происшествия
Водитель снегохода разбился насмерть в Карелии
02 января, 14:24 Происшествия
Человек погиб в страшном пожаре в Пудоже
02 января, 10:58 Происшествия
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение