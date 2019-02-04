Три человека погибли при столкновении джипа с грузовиком на севере Карелии

В Лоухском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили, в ДТП погибли три человека, сообщает УГИБДД по Карелии.

Около 16.30 на 996-м км федеральной трассы"Кола" произошло столкновение между автомобилями Mitsubishi L200 и грузовым автомобилем.

В ДТП погибли три человека - водитель и пассажиры Mitsubishi. Обстоятельства ДТП и сведения о погибших уточняются.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.