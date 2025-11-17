Три человека погибли в страшной аварии с бензовозом на трассе в Карелии

Стали известные новые данные об аварии с участием большегруза, бензовоза и легковушки на трассе «Сортавала» в Лахденпохском районе Карелии.
Госавтоинспекция Карелии опубликовала уточненные данные о дорожном происшествии на 179 км автодороги А-121 «Сортавала» в Лахденпохском районе Карелии, которое произошло сегодня, 18 ноября, около 12 часов. Выяснилось, что погибших трое, а не один, как сообщалось ранее. Погибли водитель большегруза, водитель и пассажир легковушки. Водитель бензовоза травмирован. По информации Госкомитета Карелии по безопасности, травмированных трое. Один из пострадавших направлен в Сортавальскую ЦРБ, двое других от госпитализации отказались. Пожарные Лахденпохского района деблокировали тела погибших из поврежденных автомобилей.
По предварительным данным, водитель большегруза с прицепом, допустил занос и столкновение с бензовозом, который двигался во встречном направлении. Далее последовало столкновение прицепа с легковым автомобилем, который двигался за бензовозом попутно, в направлении Санкт-Петербурга. Следом в участников ДТП въехал легковой автомобиль, в нем никто не пострадал.
На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. По данному факту полиция и прокуратура проводят проверку, обстоятельства устанавливаются.
По предварительной информации, бензовоз был пустой, розлива топлива нет. Перекрыта одна полоса — на месте организовано реверсивное движение.