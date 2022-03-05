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Три человека получили травмы в результате «пьяного ДТП» в районе Карелии

Новости. Происшествия
11:02, 06 Марта 2022
фото: ГИБДД Карелии

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В районе Костомукши пьяный водитель ВАЗа протаранил иномарку, в аварии пострадали его пассажиры.

По информации ГИБДД Карелии, авария произошла накануне около половины восьмого утра на 204 км автодороги Р-21 «Кола» - Тикша - Ледмозеро – Костомукша».

По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля ВАЗ 2115 (водительских прав нет, находился с признаками опьянения) допустил столкновение с двигающимся впереди автомобилем Volkswagen Polo.

В результате происшествия пострадали пассажиры ВАЗа - 28-летний мужчина, девушки 17 и 19 лет.

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