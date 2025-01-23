Три человека попали в больницу из перевернувшейся на трассе в Карелии легковушки

Дорожная авария с несколькими пострадавшими произошла в Лахденпохском районе.

О дорожном происшествии стало известно «Столице на Онего».

ДТП произошло днем в среду, 29 января, в 14.01 на 163 километре трассы «Сортавала» в Лахденпохском районе. Там легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В аварии получили травмы 4 человека. Трое из них были госпитализированы в Сортавальскую ЦРБ, один человек от госпитализации отказался.

Спасатели Лахденпохском района, направленные на помощь попавшим в аварию и ликвидацию последствий ДТП, предоставили нашему изданию фото с места происшествия.