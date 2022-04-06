Три человека пострадали при столкновении «легковушки» с Камазом на трассе в Карелии

В Лахденпохском районе столкнулись ВАЗ и Камаз.
В минувшую субботу, 9 апреля, в 13.10 на 29 км автодороги «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья» произошло столкновение двух автомобилей, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ.
В результате ДТП травмы получили водитель «легковушки» и его две пассажирки (девушка 23 лет и 15-летняя школьница).
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.
Ранее сообщалось, Камаз отбросил иномарку на женщину в Петрозаводске.
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