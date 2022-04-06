Три человека пострадали при столкновении «легковушки» с Камазом на трассе в Карелии

В Лахденпохском районе столкнулись ВАЗ и Камаз.

В минувшую субботу, 9 апреля, в 13.10 на 29 км автодороги «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья» произошло столкновение двух автомобилей, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ.

В результате ДТП травмы получили водитель «легковушки» и его две пассажирки (девушка 23 лет и 15-летняя школьница).

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, Камаз отбросил иномарку на женщину в Петрозаводске.