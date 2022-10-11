Три человека пострадали при жестком ДТП с «буханкой» на трассе в Карелии

В Лахденпохском районе на трассе А-121 столкнулись легковой автомобиль и «УАЗик».

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший четверг, 24 ноября, в 08:30 на 179 км федеральной автодороги А-121 произошла авария. 36-летний водитель автомобиля Renault Arkana при проезде перекрестка неравнозначных дорог, допустил столкновение с автомобилем УАЗ, двигающимся по главной дороге.

В результате ДТП травмы получили водитель и 49-летняя пассажирка автомобиля Renault Arkana, а также 21-летний водитель «буханки»

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, экскаватор рухнул с автопоезда на дорогу в Петрозаводске.