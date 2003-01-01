Три человека пострадали в аварии в Пряжинском районе

В результате аварии на подъезде к деревне Кудама в Пряжинском районе пострадали три человека.
Сегодня, 7 октября, на подъезде к деревне Кудама Пряжинского района в аварии пострадали три человека. Легковой автомобиль «Лада Веста» съехал в кювет.
По данным Госкомитета по безопасности, сообщение об аварии поступило в 11:59.
Известно, что сотрудники пожарной части поселка Эссойла выехали в 12:01, а прибыли в 12:30.
Пожарные осмотрели место, собрали информацию, отключили АКБ.
Напомним, ранее мы рассказывали, в Лахденпохье произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал, пожарные ликвидировали возможные последствия аварии.