Три человека пострадали в ДТП на Первомайском проспекте в Петрозаводске

На Первомайском проспекте в столице Карелии столкнулись два автомобиля.
Сегодня, 22 ноября, в 00:41 в районе дома № 23 по Первомайскому проспекту в Петрозаводске произошло столкновение двух автомобилей, сообщили в МЧС по Карелии.
— Личным составом проводились работы по отключению аккумуляторной батареи и нейтрализации разлива топлива, — рассказали в ведомстве.
В результате ДТП три человека получили травмы. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее мы писали, что при съезде в кювет автомобиля Hyundai на трассе в Пряжинском районе пострадал один человек.