Три человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии

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В Кондопожском районе столкнулись два автомобиля, пострадали три человека, сообщает УГИБДД по Карелии.
В понедельник в 22.40 на 461 км трассы "Кола водитель Peugeot Boxer не учел дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении автомобиля "Нива" и врезался в него.
В результате происшествия три человека получили травмы – 60-летний водитель иномарки, 46-летний водитель "Нивы" и его 32-летняя пассажирка.
Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
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