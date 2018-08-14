Три человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии

В Кондопожском районе столкнулись два автомобиля, пострадали три человека, сообщает УГИБДД по Карелии.

В понедельник в 22.40 на 461 км трассы "Кола водитель Peugeot Boxer не учел дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении автомобиля "Нива" и врезался в него.

В результате происшествия три человека получили травмы – 60-летний водитель иномарки, 46-летний водитель "Нивы" и его 32-летняя пассажирка.

Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.