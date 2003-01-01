Три человека пострадали в ДТП на трассе в Приладожье

Два автомобиля разбились всмятку в Сортавальском районе.

9 ноября в 14:50 на 255 км трассы А-21 «Сортавала» произошло столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщил глава Сортавальского округа Сергей Крупин на своей странице ВКонтакте.

— Трое пострадавших обратились в Сортавальскую ЦРБ, — рассказал он.

На фотографии, опубликованной в соцсети, видно, что передние бамперы обеих машин полностью разбиты. Примечательно, что ни в полиции, ни в Госавтоинспекции Карелии эту аварию пока что никак не комментировали.

Ранее при столкновении двух автомобилей на Вытегорском шоссе в Петрозаводске травмы получили трое человек в возрасте 28, 29 и 40 лет.