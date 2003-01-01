РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
«У него нет воли»: директор карельского венчурного фонда рассказал о настоящем, будущем ИИ и рисках его внедрения 
09 ноября, 15:35 Статьи
Обществоведение
Сохранится ли раздельный сбор: реализацию мусорной реформы после ухода «Эколайн» обсудили в парламенте Карелии
07 ноября, 18:10 Статьи
Кинотетрис
«Франкенштейн: Воскрешение»: о готическом мраке в туманном Альбионе и Франкенштейне в юбке
07 ноября, 16:10 Статьи
Новости

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Приладожье

00:13

Ушёл из жизни автор картины «Слава КПСС» Эрик Булатов

23:48

Молодой водитель насмерть сбил пенсионера в Петрозаводске

21:21

Летающее такси представили на выставке в Китае

20:51

Стало известно, когда в сквере Шотмана в Петрозаводске зажгут фонари

19:43

Матери скончавшегося от побоев юноши из Беломорска помогают собрать деньги на похороны сына

18:54

«Вечная память герою»: уроженец Олонецкого района погиб на СВО

18:02

Заморозки до -6°С ударят в Карелии 10 ноября

17:17

В семье лающих оленей из Карельского зоопарка родился детёныш

16:29

В Карелии всем желающим расскажут, как использовать ИИ в повседневной жизни

15:45

Неизвестный распылил газ в лицо подростку на Древлянке

14:22

Мощнейший взрыв произошёл на Солнце

12:46

Избитый подростком парень из Беломорска скончался в больнице

11:12

Автомобиль упал в канаву с водой на дороге в Олонце

10:43

Дачный дом загорелся в Прионежском районе

09:36

Карельские ученые рассказали о нестыковках при создании памятника поэтессе Ирине Федосовой

09:00

Девятиклассники еще в пяти регионах смогут сдавать экзамены только по двум предметам

08:30

На развилке трассы «Фонтаны» ремонтируют лесное кафе

08:00

В Японии военных привлекли на борьбу с косолапыми хищниками

00:10
Три человека пострадали в ДТП на трассе в Приладожье
Сегодня 00:13 Дорожная хроника
Поделиться

Два автомобиля разбились всмятку в Сортавальском районе.

фото: © Сергей Крупин

9 ноября в 14:50 на 255 км трассы А-21 «Сортавала» произошло столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщил глава Сортавальского округа Сергей Крупин на своей странице ВКонтакте.

— Трое пострадавших обратились в Сортавальскую ЦРБ, — рассказал он.

На фотографии, опубликованной в соцсети, видно, что передние бамперы обеих машин полностью разбиты. Примечательно, что ни в полиции, ни в Госавтоинспекции Карелии эту аварию пока что никак не комментировали.

Ранее при столкновении двух автомобилей на Вытегорском шоссе в Петрозаводске травмы получили трое человек в возрасте 28, 29 и 40 лет.

Обсудить (0) в ленту
Первая на Северо-Западе BEAUTY-конференция прошла в Петрозаводске
В Петрозаводске отметили День народного единства
Международная выставка кошек проходит в Петрозаводске
Республиканский фестиваль по бегу и скандинавской ходьбе «KultaKarjala» прошел в Петрозаводске
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение