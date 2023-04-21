Три человека пострадали в ДТП с деревьями на федеральной трассе в Карелии

Днем 3 июля в Кемском районе мурманчанин отправил свою иномарку в кювет, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В понедельник, 3 июля, в 17.20, на 871 километре автомобильной дороги «Кола» 26-летний водитель из Мурманска за рулем Volkswagen Polo вылетел в кювет и врезался в деревья.



В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и два его пассажира: женщина и мужчина 1996 года рождения.



Всех госпитализировали, рассказали в дорожной полиции Карелии.