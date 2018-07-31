Три человека пострадали в ДТП с пьяным водителем под Петрозаводском

На выезде из карельской столицы иномарка протаранила столб, пострадали три человека, сообщает ГИБДД Карелии

ДТП произошло во вторник на подъездной дороге к Петрозаводску.

По предварительным данным, водитель Kia Rio в состоянии опьянения допустил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на опору освещения.

В результате происшествия пострадал 42-летний водитель и пассажиры - женщина 49 лет и мужчина 45 лет.