Три человека пострадали в ДТП у Вяртсиля

По теме
Загрузка...
В Сортавальском районе перевернулась иномарка, пострадали три человека, сообщает УГИБДД по Карелии.
Вечером в четверг на 68 км автодороги Вяртсиля – Корписелькя 31-летний водитель Nissan Almera, не имеющий права на управление транспортными средствами, перевернулся на нерегулируемом перекрестке, совершая левый поворот.
В результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован Двум пассажирам, мужчинам 30 и 34 лет, получившим ранения, назначено амбулаторное лечение.
По теме
Выбор читателей
14.08.2018, 07:20
10.08.2018, 11:44
15.08.2018, 12:38
16.08.2018, 16:18
10.08.2018, 10:00
Аналитика
16.08.2018 14:41
Капитал
В Петрозаводске китайская делегация обсудила с правительством Карелии совместные проекты.
16.08.2018 12:40
13.08.2018 09:00
10.08.2018 12:00
Чтиво
16.08.2018 13:40
Без политики
В Петрозаводске благодаря АО "ПКС-Водоканал" появится новый сквер, в создании которого может поучаствовать каждый.
16.08.2018 11:13
08.08.2018 10:55
03.08.2018 12:21
Медиа
16.08.2018 11:28
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Комментарии