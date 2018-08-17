Три человека пострадали в ДТП у Вяртсиля

В Сортавальском районе перевернулась иномарка, пострадали три человека, сообщает УГИБДД по Карелии.

Вечером в четверг на 68 км автодороги Вяртсиля – Корписелькя 31-летний водитель Nissan Almera, не имеющий права на управление транспортными средствами, перевернулся на нерегулируемом перекрестке, совершая левый поворот.

В результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован Двум пассажирам, мужчинам 30 и 34 лет, получившим ранения, назначено амбулаторное лечение.