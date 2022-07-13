Три человека пострадали в двух ДТП в Карелии

Два пассажира и один водитель получили травмы в авариях в Сортавальском и Муезерском районах.

По сообщению ГИБДД Карелии, ДТП с двумя пострадавшими произошло в минувшее воскресенье, 24 июля, в 5.37 на 306 км автодороги Сортавала–Заозерный–Туокслахти в Сортавальском районе. Пьяный 23-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, при выполнении поворота направо не справился с управлением, «улетел» в кювет. Машина перевернулась.

В результате ДТП травмы получили два пассажира — мужчины 31 и 30 лет.

В этот же день в поселке Муезерский в районе дома 32 по улице Гагарина столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, в 21.50 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21124», выезжая с второстепенной дороги на главную, не пропустил «ВАЗ 21102». В результате столкновения автомобилей избежать не удалось.

В аварии пострадал водитель ВАЗа двенадцатой модели.

Ранее сообщалось, юный мотоциклист без прав устроил ДТП в райцентре Карелии.