Три человека пострадали в Карелии в столкновении автомобилей с деревьями

ДТП произошли 18 и 19 августа в разных районах республики.

Так, 18 августа в 14:43 произошло ДТП в Прионежском районе. По данным Госавтоинспекции Карелии, водитель «Лада Ларгус», двигаясь по лесной дороге со стороны СНТ Березка-3 в сторону Деревянки, при прохождении левого поворота неправильно выбрал скорость, допустил съезд в правый кювет и столкновение с деревом. В результате ДТП 18-летний водитель и 19-летний пассажир получили травмы.

Второе похожее ДТП произошло сегодня, 19 августа на автодороге «Поросозеро — Суоярви» в 20-ти км. от поселка Поросозеро в Суоярвском районе. Съехал в кювет и врезался в дерево автомобиль Hyundai Сreta. По данным Госкомитета по безопасности, в аварии пострадал один человек, которого доставили в Суоярвскую ЦРБ.