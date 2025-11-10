Три человека пострадали в ночной аварии в Петрозаводске

Женщина-водитель и двое мужчин пострадали в ночном ДТП на Шуйском шоссе.
11 ноября в 00.40 в районе дома № 2-а по Шуйскому шоссе 23- летняя водитель автомобиля Toyota проявила невнимательность, не справилась с управлением и врезалась в опору уличного освещения. Об этом рассказали в ГАИ Петрозаводска.
В результате ДТП телесные повреждения получила водитель и два пассажира автомобиля (мужчины 30 и 33 лет). Автомобиль и опора уличного освещения также сильно повреждены.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Днем ранее в результате лобового столкновения на трассе «Кола» в Карелии погиб водитель.